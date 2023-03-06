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Тюменке помогли вывести полезные десерты на Ozon

Экономика, 10:02 06 марта 2023

vk.com/cakeblu

Анастасия Блауман основала в Тюмени веганскую кондитерскую Cake Blu, которая производит и продает натуральные безглютеновые сладости. С октября 2022 года она представляет продукцию на Ozon. В этом ей помогли сотрудники центра "Моя бизнес", сообщает региональное инвестагентство.

Анастасия получила комплексную услугу от специалистов, вывела свой товар на Ozon и разместила сырье, которое использует для производства кондитерских изделий. Заказы на миндальную муку получила сразу же.

Сейчас "Cake Blu" — это самая крупная безглютеновая кондитерская в Тюмени. В планах разработать специальное безглютеновое печенье, которое судя по анализу спроса, будет популярно.

Деятельность Центра "Мой бизнес" Тюменской области осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# инвестиционное агентство , Мой бизнес , предпринимательство

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