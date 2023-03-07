Тюменцам на экскурсии расскажут о женских историях второй половины XIX — начала XX века

| Фото: Насти Громик | Фото: Насти Громик

Экскурсия "Женская история Тюмени второй половины XIX — начала XX века" начнется в сквере Исторический (ул. Республики, 2) 8 марта в 14 часов. Участникам представят быт тюменок разных сословий. Во время прогулки по местам женского присутствия экскурсовод расскажет истории сестер милосердия, гимназисток, ссыльных революционерок и предпринимательниц.

"На какие жизненные сценарии вы могли рассчитывать, появившись на свет женщиной в уездной Тюмени? Как обстояли дела с экономическими, политическими и социальными правами женщин в дореволюционный период?"- на эти вопросы даст ответ организатор экскурсии.

Записаться можно по телефону 8 963 491 25 22, написать в комментариях под постом. Оплата — донейшн (любая комфортная сумма после экскурсии, можно переводом).

Продолжительность прогулки — 1-1,5 часа. Конечной точкой путешествия станет бывшая женская гимназия, после, если будет желание, пройдет обсуждение за горячим чаем в буфете в историческом здании по ул. Семакова, 8.