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УСТЭК будет передавать информацию о должниках в бюро кредитных историй

Общество, 12:15 13 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

УСТЭК будет передавать информацию о должниках в бюро кредитных историй. Как отметили в компании, речь идет о физических лицах — злостных неплательщиках, не погасивших задолженность и проигнорировавших требования законодательства или решение суда.

Общий долг физлиц перед УСТЭК на начало марта 2023 года - порядка 213 млн рублей. На текущий момент в бюро кредитных историй направлены данные по неплательщикам, чья совокупная задолженность составляет 514 тыс. рублей.

УСТЭК напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством плата за отопление и горячее водоснабжение вносится ежемесячно до 10 числа. Просроченная задолженность может обернуться для граждан другими неприятностями: обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества.

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# должники , УСТЭК

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