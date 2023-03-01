УСТЭК будет передавать информацию о должниках в бюро кредитных историй

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

УСТЭК будет передавать информацию о должниках в бюро кредитных историй. Как отметили в компании, речь идет о физических лицах — злостных неплательщиках, не погасивших задолженность и проигнорировавших требования законодательства или решение суда.

Общий долг физлиц перед УСТЭК на начало марта 2023 года - порядка 213 млн рублей. На текущий момент в бюро кредитных историй направлены данные по неплательщикам, чья совокупная задолженность составляет 514 тыс. рублей.

УСТЭК напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством плата за отопление и горячее водоснабжение вносится ежемесячно до 10 числа. Просроченная задолженность может обернуться для граждан другими неприятностями: обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества.