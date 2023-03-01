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Жители Тюменской области могут подавать заявки и оплачивать квитанции через онлайн-сервис "Дом. Госуслуги"

Общество, 15:58 13 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приложение "Дом. Госуслуги" представили в Тюменской области. Сервис создан на основе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Через приложение жители региона могут вносить данные приборов учета, узнавать новости о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, сообщает Госжилинспекция Тюменской области.

"Это мобильное приложение рассчитано на современного потребителя. У онлайн-сервиса удобный интерфейс. Можно подать заявку в управляющую организацию, посмотреть квитанцию и оплатить ее", - рассказала главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

Вся информация предоставляется в режиме реального времени. Для того, чтобы пользоваться мобильным приложением, необходимо его скачать и авторизоваться через подтвержденную учётную запись на Госуслугах.

Напомним, что в Тюменской области действует чат-бот "Умный помощник ЖКХ". Он представляет собой единую платформу для взаимодействия властей и населения с управляющими организациями.

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# ЖКХ , мобильное приложение

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