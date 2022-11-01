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Более 3,8 тысяч жителей Тюменской области пользуются "Умным помощником ЖКХ"

Общество, 10:59 28 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,8 тысяч жителей Тюменской области пользуются "Умным помощником ЖКХ". В нем зарегистрировано также 84 управляющих компании, а с начала года ресурс обработал 1 тыс. 323 обращения. Бот представляет собой единую платформу для взаимодействия властей и населения с управляющими организациями, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

"Умный помощник ЖКХ" имеет понятный интерфейс, авторизоваться на нем можно по номеру телефона, а выбор категории и тематики позволит узнавать необходимую информацию, уточнили в ведомстве.

Кроме того, активным пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на промокоды компаний-партнеров.

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# голосовой помощник , ЖКХ , платформа

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