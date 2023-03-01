Арт-фестиваль современного искусства проведут в Тюмени на грант Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

640 тыс. 125 рублей выиграла на проведение арт-фестиваля современного искусства НКО "Тюменский областной фонд развития муниципальных образований" в первом конкурсе 2023 года Президентского фонда культурных инициатив.

Проект, который поможет выявить и поддержать молодых талантливых художников региона, создан в партнерстве с мультицентром "Контора пароходства".

"С 2020 в городе проводился арт-маркет, сейчас он преобразуется в арт-фестиваль. Мы очень надеемся, что новый формат также полюбится людям и станет традиционным", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер выставочного отдела Тюменского областного фонда развития муниципальных образований Эльвира Хусаинова.

Арт-фестиваль пройдет в июне. Он будет включать арт-маркет современного искусства, образовательную и культурно-развлекательную части. Представить свои работы на мероприятии смогут студенты и выпускники учреждений культуры и искусства, а также свободные и самозанятые художники в возрасте от 23 до 35 лет, нуждающиеся в поддержке и продвижении.

Параллельно организаторы запустят онлайн-галерею. На сайте планируется размещение информации о фестивале, работ участников, а в дальнейшем на платформе станут показывать картины художников, заполнивших заявку и прошедших отбор.

По мнению авторов проекта, общение на мероприятии друг с другом и экспертами - сильная мотивация для анализа качества своего творчества и путей его развития в родном городе, а создание тематического ресурса, где можно будет не только посмотреть, но и приобрести понравившиеся работы, дает возможность постепенного вовлечения в арт-рынок региона и расширения базы художников для продвижения.

Напомним, в первом конкурсе 2023 года Президентского фонда культурных инициатив победили 20 творческих проектов от НКО, муниципальных учреждений и предпринимателей Тюменской области.

Виктория Макарова