Подход к развитию туризма в Тюменской области высоко оценили в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подход к развитию туризма в Тюменской области оценил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Потенциал региона представлен на Международной туристической выставке "Интурмаркет" в Москве с 13 до 15 марта.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова рассказала Дмитрию Вахрукову о главных визитных карточках региона: термальных курортах, формировании кластера на базе комплекса "Жемчужина Сибири", историко-культурном наследии древней столицы Сибири – Тобольске.

Как сообщают в информационном центре правительства региона, на шесть лет Тюменской области удалось в 2,4 раза увеличить турпоток — с 1,4 млн в 2017 году до 3,3 млн человек в 2022 году; в пять раз нарастить объем налоговых поступлений отрасли.

В целях – развитие новых проектов, позволяющих увеличивать длительность пребывания гостей в регионе. Дмитрий Вахруков отметил, что такой курс совпадает с вектором развития туризма в стране.