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Подушки с видами Тюменской области представлены на стенде региона на выставке "Интурмаркет" в Москве

Общество, 13:12 13 марта 2023

предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области | Фото: предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области

Подушки с акварельной живописью тюменской художницы Алевтины Юрчак стали частью стенда региона на международной туристической выставке "Интурмаркет", которая открывается в Москве в ЦВК "Экспоцентр" 13 марта. Предметы интерьера были созданы специально для этого события.

На подушках изображены храмы и мост Влюбленных. В них гармонично вписаны свиристели, воробьи, синицы, снегири.

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До официального открытия остается час, но стенд Тюменской области уже пользуется популярностью среди посетителей, отмечают представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области. Гостей угощают минералкой, конфетами. Желающие могут взять спрей и попробовать на себе термальную воду. Кроме того, на стенде представлены термальные источники и деревянная резьба.

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На площадку Тюменской области посетители ЦВК "Экспоцентр" могут прийти до 15 марта. Туристический потенциал региона также будет представлен и на другом событии — международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в "Крокус Экспо" с 16 по 18 марта.

Инна Пахомова

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# выставка , туризм , туристические объекты

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