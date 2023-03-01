Тюменские баскетболисты посоревнуются за право сыграть на всероссийском первенстве

| Фото: Федерация баскетбола Тюменской области | Фото: Федерация баскетбола Тюменской области

Матчи областного первенства по баскетболу среди ребят 2008 г.р. и младше пройдут в Тюмени с 17 по 21 марта. Первая игра начнется в 9 часов в зале спортивно-оздоровительного комплекса "Здоровье", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

За право представлять региона на всероссийском первенстве поборются восемь юношеских команд из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Тюменского района. За звание сильнейшей команды девушек сыграют сборные Тюмени, Тобольска, Ярково и Омутинского района.

А с 22 по 26 марта в Тобольске встретятся команды 2010 г.р. и младше. Состав участников станет известен позднее.