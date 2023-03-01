Более 524 млн рублей направят на субсидии по оплате ЖКХ в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 524 млн рублей запланировано на субсидии по оплате ЖКХ в Тюменской области на 2023 год. При этом, максимальная доля расходов по оплате в совокупном доходе семьи снижена до 20%,

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Семьи, у которых расходы по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг выше 20 %, имеют право на получение субсидии из регионального бюджета.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, уточнили в информационном центре правительства Тюменской области.