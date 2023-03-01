  • 17 марта 202317.03.2023пятница
  • USD76,4095
    EUR81,1418
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 524 млн рублей направят на субсидии по оплате ЖКХ в Тюменской области в 2023 году

Общество, 13:27 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 524 млн рублей запланировано на субсидии по оплате ЖКХ в Тюменской области на 2023 год. При этом, максимальная доля расходов по оплате в совокупном доходе семьи снижена до 20%,

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Семьи, у которых расходы по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг выше 20 %, имеют право на получение субсидии из регионального бюджета.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, уточнили в информационном центре правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЖКХ , субсидии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 17.03.2023Национально-культурная автономия казахов Тюменской области взяла шефство над семьями мобилизованных
14:38 17.03.2023Мокрый снег с дождем и порывистый ветер надвигаются на Тюменскую область
14:12 17.03.2023Тюменцы могут сообщать об открытых люках в соцсетях
14:01 17.03.2023Улицы частного сектора Старой Зареки в Тюмени очистят от снега за неделю