Инспекторы ДПС выявляют нарушителей ПДД на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наряды ДПС совместно с судебными приставами дежурят на дорогах Тюменской области в рамках регионального рейда "Профилактика". Инспекторы работают с помощью мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Стражи правопорядка выявляют должников по штрафам, водителей, лишенных водительских прав, серийных нарушителей ПДД. Рейды проходят в городах и районах региона.

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