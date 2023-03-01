Инспекторы ДПС выявляют нарушителей ПДД на дорогах Тюменской области
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Наряды ДПС совместно с судебными приставами дежурят на дорогах Тюменской области в рамках регионального рейда "Профилактика". Инспекторы работают с помощью мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Стражи правопорядка выявляют должников по штрафам, водителей, лишенных водительских прав, серийных нарушителей ПДД. Рейды проходят в городах и районах региона.
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