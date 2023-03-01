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Инспекторы ДПС выявляют нарушителей ПДД на дорогах Тюменской области

Общество, 13:38 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наряды ДПС совместно с судебными приставами дежурят на дорогах Тюменской области в рамках регионального рейда "Профилактика". Инспекторы работают с помощью мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Стражи правопорядка выявляют должников по штрафам, водителей, лишенных водительских прав, серийных нарушителей ПДД. Рейды проходят в городах и районах региона.

Видео из Telegram-канала ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , профилактика правонарушений

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