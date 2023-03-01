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Тюменцев приглашают на четвертый сезон чемпионата ArtMasters

Общество, 11:03 19 марта 2023

группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив)

Специалисты в сфере backstage и цифрового искусства из Тюменской области могут поучаствовать в четвертом сезоне чемпионата ArtMasters. Прием заявок уже стартовал и продлится до 28 мая, сообщают организаторы.

Масштабный проект нацелен на поддержку лучших молодых представителей творческих профессий. Участвовать в нем могут как любители, так и профессионалы из России и других стран.

Для юниоров 14-17 лет предусмотрены компетенции: 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, геймдизайнер, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, сценарист и художник-аниматор.

Основная возрастная категория 18-35 лет включает компетенции: веб-дизайнер, геймдизайнер, клипмейкер, медиакомпозитор, режиссер монтажа, саунд-дизайнер, художник по гриму, художник по костюмам, художник-оформитель, звукорежиссер, художник-аниматор, оператор кино и ТВ, копирайтер, стейдж-менеджер, сценарист, продюсер, моушн-дизайнер, аранжировщик, фотограф и графический дизайнер.

Совместно с арт-кластером "Таврида" для финалистов проведут командные соревнования по направлениям "Кино", "Музыка" и "Театр". Участники не только получают бесценные навыки командной работы, но и возможность создать полноценный короткометражный фильм, театральный этюд или музыкальный клип.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация проходит по ссылке.

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# конкурсы , креативные индустрии

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