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Победители областных интеллектуальных игр из Тюмени отравятся на чемпионат России

Общество, 12:36 19 марта 2023

"Интеллектуальное движение Тюменской области" ВКонтакте | Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" ВКонтакте

Две команды из Тюмени, ставшие лучшими в финале Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм, отправятся на школьный и студенческий чемпионаты страны. Это команда школьников "Дьявол носит кыштымский трикотаж" и студенческий коллектив "Кто? Да. Помогите!", пишет "Мегатюмень".

Всего за право представлять регион на чемпионатах страны боролись 24 школьных и 22 студенческих команды. Они представляли Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Голышмановский городской округ, Упоровский, Ялуторовский и Нижнетавдинский районы.

Команды сыграли три незачетных дисциплины: "Письменная командная Своя игра", "Эрудит-квартет" и "Брейн-ринг". Основная дисциплина "Что? Где? Когда?" у школьников состояла из 36 вопросов, а у студентов из — 45. Участников проверяли на знание истории, литературы, искусства и логики.

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# интеллектуальные игры

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