В Тобольске 30 школьников приняли присягу кадетов МЧС

| Фото: vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

Более 30 воспитанников кадетского класса школы №5 Тобольска приняли присягу кадетов МЧС России 22 марта. Торжественная церемония прошла во Дворце наместника, сообщает городская администрация.

Ребята тщательно готовились к этому дню: отрабатывали приемы строевой подготовки, учили текст клятвы, повторяли текст гимна России. Каждый из них обещал выполнять приказы командиров и с достоинством нести звание кадет.

Тобольских школьников поздравил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

"Сегодня у вас знаменательный день, и я уверен, что вы его запомните надолго. Несите звание кадета с достоинством и честью", - сказал он.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что принятие присяги - это не просто слова, это веление сердца и проявление настоящего патриотизма.

"Вы не просто выбираете жизненный путь, вы выбираете образ жизни, связанный с постоянным преодолением: себя, лени, сомнений и предубеждений. Желаю вам не отступать, желаю вам побед и свершений! Любите свою Родину, семью, друзей и, главное, – то дело, которое вы будете делать. Будьте достойными гражданами нашей великой страны", - пожелал он.