Тюменских школьников обучат 3D-моделированию и инженерному делу

| Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте

Фестиваль кейсов и решений "Квантофест" пройдет в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени 24 марта. Он стартует в 14 часов и станет итоговым мероприятием "Кванторианских каникул", сообщает пресс-служба тюменского "Кванториума".

Фестиваль начнется со встречи участников проекта и представителей регионального научно-технического сообщества в формате всероссийского проекта "Классные встречи". Ребята пообщаются, в частности, с лидером воркаут-движения Сергеем Мехниным.

В 15 часов начнутся онлайн мастер-классы "Инженерное дело", "3D моделирование" и "Интерактивная лаборатория". На первом ребята под руководством наставников смастерят собственный корабль из подручных материалов. Второй посвятят работе в программе "Tinkercad". В ходе третьего мастер-класса школьники проверят продукты питания на различные химические элементы.

В 16 часов начнется защита проектов участников смены "Кванторианские каникулы". Они представят свои работы в одном из четырех направлений: альтернативная энергетика, информационные технологии, логистические системы и промышленная робототехника.

Поучаствовать в "Квантофесте" можно как очно, так и онлайн. Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.