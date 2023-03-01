Участники "Кванторианских каникул" в Тюмени усовершенствуют планету Пандора

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Шестая образовательная смена "Кванторианских каникул" пройдет в детском технопарке "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а) в Тюмени с 20 по 24 марта. Ее участниками станут 48 одаренных детей и 12 педагогов-наставников из 12 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

По традиции каждая смена "Кванторианских каникул" является тематической. В этот раз организаторов вдохновил научно-фантастический фильм "Аватар". Школьники отправятся на планету Пандора, где познакомятся с условиями жизни на ней. Их главной задачей станет выявление и решение существующих проблем, улучшение инфраструктуры для повышения качества жизни населения.

Участников смены распределят на четыре отряда: альтернативная энергетика (энерджиквантум), информационные технологии (IT-квантум), логистические системы (автоквантум) и промышленная робототехника (робоквантум). Каждому отряду под руководством наставников предстоит разработать несколько собственных проектов в одном из предлагаемых направлений.

Помимо этого, школьники познакомятся с философией agile-, scrum-технологией работы над проектами, овладеют необходимыми профильными знаниями для их реализации. Также ребята поучаствуют в тимбилдингах и челленджах, создадут и представят собственный проект на фестивале кейсов и решений "Квантофест". Запланированы выездные экскурсии, деловые, интеллектуальные и творческие игры, познавательные мероприятия.