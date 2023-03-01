"Так получилось" - тюменца наказали за езду по встречной полосе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя "семерки" в Тюмени привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, тюменец нарушил ПДД на ул. Одесской 20 марта.

Выезд на встречку зафиксировал регистратор одного из участников дорожного движения. Видео разместили в социальных сетях, что помогло автоинспекторам найти и наказать нарушителя.

54-летний автомобилист пояснил автоинспекторам, что "так получилось".