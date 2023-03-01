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40 тысяч рублей заплатит тюменская школа ученику, пострадавшему в драке на перемене

Происшествия, 15:43 23 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей заплатит пострадавшему в драке 10-летнему мальчику одна из школ Тюменского района, сообщает региональная прокуратура. Ребенок получил сотрясение мозга.

Прокурорская проверка установила, что в сентябре 2022 года на перемене подрались одноклассники, одного из мальчиков ударили в лицо.

У несовершеннолетнего было диагностировано сотрясение головного мозга, гематомы лобной части, переносицы. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации. Тюменский районный суд удовлетворил требование прокурора.

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# компенсация , прокуратура , суд

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