40 тысяч рублей заплатит тюменская школа ученику, пострадавшему в драке на перемене

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей заплатит пострадавшему в драке 10-летнему мальчику одна из школ Тюменского района, сообщает региональная прокуратура. Ребенок получил сотрясение мозга.

Прокурорская проверка установила, что в сентябре 2022 года на перемене подрались одноклассники, одного из мальчиков ударили в лицо.

У несовершеннолетнего было диагностировано сотрясение головного мозга, гематомы лобной части, переносицы. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации. Тюменский районный суд удовлетворил требование прокурора.