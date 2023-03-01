Тюменцам дали советы по борьбе с весенней аллергией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как спастись от аллергии весной, тюменцам рассказала аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Вероника Долженко. По словам медика, с наступлением тепла увеличивается количество пыльцы растений, обычно этот период наступает в середине апреля, даже если достаточно прохладная погода.

Эксперт отмечает, что, если в этот период появляется заложенность и зуд в носу, чихание, тяжесть дыхания, удушье, кашель, нужно обязательно показаться аллергологу, чтобы выяснить, каким конкретно аллергеном это вызвано.

После этого можно начать лечение профилактическое или уже специализированное, направленное на уменьшение повышенной чувствительности к данному аллергену.

"Перед сезонным цветением, если у вас уже доказана аллергия, необходимо принимать препараты, которые назначил доктор: антигистаминные, назальные спреи в нос, другие. Если лечение еще назначено, то лучше обратиться к специалисту", – советует врач.

Люди, подверженным такой бурной реакции организма, могут облегчить симптомы в период обострения. Врач рассказала также, какие меры для нужно применять для облегчения симптомов, в частности, соблюдать гипоаллергенные условия быта, направленные на уменьшение контакта с пыльцой.

"Важно стараться не выходить на улицу в сухую жаркую погоду, когда количество пыльцы максимальное, как можно реже открывать окна, а использовать кондиционеры дома и в машине. После прогулки по улице всю одежду скинуть и постирать, с себя нужно смыть всю пыльцу, чтобы ночью уже не дышать аллергенами, оставшимися на волосах", – рекомендует Вероника Долженко.

Кроме того, она развеяла миф о тополином пухе. Врач акцентировала внимание, что сам он вызывать аллергию не может, но активно участвует в распространении пыльцы злаковых трав по всему городу, которая и вызывает неприятные симптомы, пишет "Тюменская область сегодня".