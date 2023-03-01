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Два человека пострадали при пожаре на улице Олимпийской в Тюмени

Происшествия, 12:41 25 марта 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

12 человек эвакуировали спасатели из многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, 15 А в Тюмени 25 марта. Еще девять человек били спасены из зоны пожара. По предварительным данным, двое получили травмы, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сообщение о задымлении в комнате поступило на пульт дежурного в 10 часов 17 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение в квартире на восьмом этаже, возникла угроза перехода огня на девятый этаж.

Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных расчетов огонь был ликвидирован на площади 20 кв. м.

В тушении пожара было задействовано 35 человек и 11 единиц техники главного управления МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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