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Тюменские футболисты сыграют пять матчей в апреле

Спорт, 20:34 26 марта 2023

www.mfktyumen.ru (архив) | Фото: www.mfktyumen.ru (архив)

ФК "Тюмень" сыграет пять матчей в рамках первенства России в апреле. Три игры запланированы на тюменском стадионе "Геолог", два будут выездными.

Первым соперником, которого тюменская команда встретит 2 апреля, станет "Зенит-Ижевск". Начало поединка в 15 часов. На старте сезона соперники сыграли вничью – со счетом 1:1.

Через неделю "Тюмень" отправится в "Новосибирск". 16 апреля встретит "Химик-Август", а 23 числа – "Челябинск". Последний матч в этом месяце клуб сыграет с "Амкар-Пермью" на выезде, это произойдет 29 апреля, пишет "Вслух.ру".

ФК "Тюмень" успешно провел сборы перед продолжением сезона. В феврале он завоевал "Кубок Иртыша" на турнире в Омске. После этого футболисты улетели в турецкий Белек, где практически месяц тренировались.

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# ФК Тюмень , футбол

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