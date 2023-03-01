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Сервис для создания авторских открыток запустила Почта России

Общество, 12:14 28 марта 2023

Почта России | Фото: Почта России

Создавать индивидуальные открытки и отправлять их даже в самые отдаленные регионы России теперь можно с помощью сайта Почты России. Сервис поможет поделиться счастливыми моментами, поздравить близких из любой точки мира.

Изображения должны быть в форматах jpg, jpeg или png. Клиент может выбрать отправить открытку в конверте или без него. Типография на основе данных пользователя напечатает почтовые карточки и передаст их в доставку по России. После этого каждая открытка получает свой трек-номер. С его помощью можно отслеживать доставку на сайте и в приложении Почты.

"Мы хотим помочь людям сохранить и поделиться важными моментами как в цифровом, так и в физическом формате. Обмениваться открытками можно не только в праздники, но и дарить их на память о совместных путешествиях или других событиях", — отметила руководитель проекта Наталья Соболева.

Россия – активный участник движения посткроссинга. Это международный проект, который позволяет людям из разных стран обмениваться открытками. Основная идея заключается в том, что участники проекта отправляют послания случайному адресату, который зарегистрировался в системе. Движение появилось в 2005 году. С тех пор посткроссинг собрал свыше 800 000 участников из 208 стран мира. Россия занимает первое место по числу зарегистрированных в системе посткроссеров и третье место по числу отправленных открыток. География самых активных посткроссеров России включает не только Москву или Санкт-Петербург, но также Дальнереченск (Чукотка), Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Курск, Орел, Пермь, Одинцово, Подольск и Кратово Московской области, Таганрог, Тверь и Тюмень.

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# открытки , посткроссинг , Почта России

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