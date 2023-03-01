В офтальмологическом отделении тобольской больницы увеличили коечный фонд

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

С 6 до 10 коек увеличили коечный фонд офтальмологического отделения стационара областной больницы №3 в Тобольске. Также возросло количество плановых операций. Если в 2022 году их выполнено чуть более 800, то в 2023 году врачи-офтальмологи планируют провести до 1000 операций, сообщает областной департамент здравоохранения.

Чаще всего оперативная медицинская помощь оказывается по поводу болезней хрусталика и глаукомы. Основную часть вмешательств составляет факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Операция по замене хрусталика показана пациентам с помутнением хрусталика глаза - катарактой. Она вызывает различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты.

Также в центральной поликлинике областной больницы № 3 работает кабинет по измерению внутриглазного давления. Тоболяки и жители Тобольского района старше 40 лет могут пройти исследование ВГД бесплатно по полису ОМС.