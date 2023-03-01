Граната, из-за которой оцепили улицу в Тобольске, оказалась муляжом
| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области
Похожий на гранату предмет, который нашли в Тобольске, идентифицирован, как муляж. Опасности для окружающих он не представляет.
Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, специалисты ОМОН выехали на место, провели обследование и идентифицировали предмет, как муляж.
Напомним, 30 марта в Тобольске около остановочного комплекса при проведении земляных работ был обнаружен предмет внешне схожий с гранатой.