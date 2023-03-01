Граната, из-за которой оцепили улицу в Тобольске, оказалась муляжом

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Похожий на гранату предмет, который нашли в Тобольске, идентифицирован, как муляж. Опасности для окружающих он не представляет.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, специалисты ОМОН выехали на место, провели обследование и идентифицировали предмет, как муляж.

Напомним, 30 марта в Тобольске около остановочного комплекса при проведении земляных работ был обнаружен предмет внешне схожий с гранатой.