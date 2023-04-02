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Многодетную семью из Херсонской области встретили в Тюмени

Общество, 11:47 02 апреля 2023

пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области

Семь жителей Херсонской области – двое взрослых и пять детей прибыли в Тюмень. Вынужденных переселенцев на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, многодетную семью отвезли в пункт временного размещения. Прибывшим окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Кроме того, для них организовано индивидуальное сопровождение.

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# вынужденные переселенцы

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