Два человека погибли при пожаре в доме на ул. Беляева в Тюмени
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Два человека погибли при пожаре в доме на ул. Беляева,35 корпус 1 в Тюмени 2 апреля. Еще одного пострадавшего пожарным удалось эвакуировать, сообщает МЧС по Тюменской области.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16 час. 17 мин. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире на 16-м этаже, уточняется в сообщении ведомства.
Пожар, на площади в 20 кв. м удалось ликвидировать в 17 час. На тушение привлекались 27 человек личного состава и шесть единиц техники ГУ МЧС России по Тюменской области.
Причина пожара устанавливается. На месте работают следователи.