Два человека погибли при пожаре в доме на ул. Беляева в Тюмени

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли при пожаре в доме на ул. Беляева,35 корпус 1 в Тюмени 2 апреля. Еще одного пострадавшего пожарным удалось эвакуировать, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16 час. 17 мин. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире на 16-м этаже, уточняется в сообщении ведомства.

Пожар, на площади в 20 кв. м удалось ликвидировать в 17 час. На тушение привлекались 27 человек личного состава и шесть единиц техники ГУ МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается. На месте работают следователи.