  • 2 апреля 20232.04.2023воскресенье
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Два человека погибли при пожаре в доме на ул. Беляева в Тюмени

Происшествия, 19:45 02 апреля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли при пожаре в доме на ул. Беляева,35 корпус 1 в Тюмени 2 апреля. Еще одного пострадавшего пожарным удалось эвакуировать, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16 час. 17 мин. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире на 16-м этаже, уточняется в сообщении ведомства.

Пожар, на площади в 20 кв. м удалось ликвидировать в 17 час. На тушение привлекались 27 человек личного состава и шесть единиц техники ГУ МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается. На месте работают следователи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 02.04.2023Два человека погибли при пожаре в доме на ул. Беляева в Тюмени
09:53 02.04.2023В Тюменской области задержали 22 пьяных водителя
19:42 31.03.2023Штраф в 1,5 тыс. рублей оплатит жительница Тюмени за езду по обочине
19:08 31.03.2023Более трех лет проведет в колонии житель Тюмени за жестокое обращение с сыном