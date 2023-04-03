Тюменские ученые провели исследование 578 детей, рожденных с помощью ЭКО

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Ретроспективный анализ 578 детей, зачатых с помощью ЭКО, провели молодые ученые Тюменского медуниверситета. Доклад на эту тему представили на Всероссийском научном форуме с международным участием "Неделя молодежной науки".

"Полученные данные свидетельствуют о том, что дети, рожденные с использованием различных методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), глобально не отличаются друг от друга по физическому развитию, реализации патологических состояний в раннем неонатальном возрасте, частоте врожденных пороков развития", - рассказали авторы доклада, которые по итогам форума получили диплом первой степени.

Всего на секции "Формирование клинического мышления – основа подготовки педиатра" заслушали 16 докладов молодых ученых ТМУ.