38 единиц оружия сдали на утилизацию жители Тюменской области
| Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области
19 патронов, 226 гр пороха, а также свыше 150 единиц оружия изъяли у жителей Тюменской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал".
Как сообщает областное управление Росгвардии, проведено более 1 тыс. 700 проверок владельцев гражданского оружия, выявлено свыше 120 нарушений, по всем фактам составлены административные материалы.
Кроме того, в рамках мероприятия тюменцы добровольно сдали на утилизацию 38 единиц оружия.