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38 единиц оружия сдали на утилизацию жители Тюменской области

Общество, 11:31 04 апреля 2023

Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

19 патронов, 226 гр пороха, а также свыше 150 единиц оружия изъяли у жителей Тюменской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал".

Как сообщает областное управление Росгвардии, проведено более 1 тыс. 700 проверок владельцев гражданского оружия, выявлено свыше 120 нарушений, по всем фактам составлены административные материалы.

Кроме того, в рамках мероприятия тюменцы добровольно сдали на утилизацию 38 единиц оружия.

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# Арсенал , оружие , проверки , Росгвардия

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