Житель Нижнетавдинского района получил условный срок за пьяное ДТП

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил житель Нижнетавдинского района за пьяное ДТП, в котором пострадал человек, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 9 октября 2022 года мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Renault Logan, не имея при себе водительского удостоверения.

Вместе с ним в авто находился еще один пассажир. Водитель не учел интенсивность движения, автомобиль выехал на обочину и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пассажир получил травмы.

В судебном заседании мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы и лишил права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев.