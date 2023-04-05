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Житель Нижнетавдинского района получил условный срок за пьяное ДТП

Происшествия, 16:36 05 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил житель Нижнетавдинского района за пьяное ДТП, в котором пострадал человек, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 9 октября 2022 года мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Renault Logan, не имея при себе водительского удостоверения.

Вместе с ним в авто находился еще один пассажир. Водитель не учел интенсивность движения, автомобиль выехал на обочину и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пассажир получил травмы.

В судебном заседании мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы и лишил права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев.

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# ДТП , Нижнетавдинский район , суд

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