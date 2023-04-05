Компании из Тюменской области и Индии подпишут соглашение о поставке лабораторного оборудования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашение о поставке капелей магнезитовых для лабораторий добывающей промышленности подпишут компании "Тюмень Прибор" и Quality Assay Cupels. Условия сотрудничества руководители предприятий обсудили в рамках российской бизнес-миссии в Индию.

"Наша компания станет единственным дистрибьютором магнезитовых капелей Quality Assay Cupels на территории России и будет продвигать продукцию в рыночном секторе. Благодаря этому соглашению, клиентам ООО "Тюмень Прибор" будет предоставлена возможность купить продукцию Quality Assay Cupels на выгодных условиях с нашего склада", - подчеркнул генеральный директор тюменского предприятия Радик Закиров.

| Фото: компания "Тюмень Прибор" | Фото: компания "Тюмень Прибор"

По его словам, компания уверена в успехе сотрудничества и готова к расширению бизнеса с Quality Assay Cupels.

Напомним, также в составе делегации Тюменской области – представители компаний НПП "СГТ", Сибжилстрой и Торгово-промышленной палаты. За три дня федеральной бизнес-миссии в Индию они побывают в промышленных зонах Манесар, Большая Нойда, Уттар-Прадеш и в IT-парке Харьяна, проведут B2B-переговоры.