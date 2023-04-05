Тюменцам напоминают о разрешенных местах отдыха в городских лесах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пребывание в городских лесах Тюмени ограничено до 22 апреля, при этом есть возможность посещать специально отведенные для отдыха места, оборудованные беседками с мангалом. Об этом напоминает управление по экологии городской администрации.

Тюменцам разрешено посещать 14 участков леса, в их числе три специально обустроенных места отдыха в Верхнем бору, четыре места отдыха в лесном массиве ТЭЦ-2, Гилёвская роща. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Горожан предупреждают, что в лесу еще много прошлогодней сухой травы, поэтому разводить огонь в местах, не отведенных для этого, запрещено. Также нельзя выжигать сухую травянистую растительность, сжигать горючие отходы, мусор, тару. За этим следит патруль.