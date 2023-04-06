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Жителя Иркутской области задержали с наркотиками под Заводоуковском

Происшествия, 15:27 06 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 30 мая помещен в СИЗО в Заводоуковске 26-летний житель Ангарска, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

30 марта на 107 км автодороги Тюмень - Ишим - Ялуторовск - Омск был остановлен автомобиль. При осмотре в спортивной сумке были обнаружены и изъяты наркотики общей массой 247,63 гр.

Свою вину задержанный не отрицал. По решению суда мужчина будет находиться в СИЗО.

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# Заводоуковск , наркотики

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