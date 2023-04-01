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В Тюменской области проверили 130 участков ЛЭП в зоне возможного подтопления

Общество, 13:48 10 апреля 2023

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

354 бригады специалистов СУЭНКО будут восстанавливать нормальный режим работы электросетей и энергообъектов во время весеннего паводка в курганских и тюменских подразделениях компании.

Будут дежурить 1 тыс. 149 энергетиков СУЭНКО, готовы к использованию 536 единиц техники, а также на 100 % сформирован аварийный запас материалов. Кроме того, все бригады обеспечены автотранспортом и средствами связи.

В СУЭНКО разработали резервные схемы электроснабжения для ЛЭП, проходящих по территории возможного подтопления. В Тюменской области 130 таких воздушных линий. Специалисты проверили расположенные на подтопляемых участках подстанции и распределительные пункты.

Также сотрудники компании совместно со спасателями МЧС приняли участие в командно-штабных учениях по отработке действий персонала во время чрезвычайных ситуаций.

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# паводок , подготовка к паводку , СУЭНКО , электроэнергия

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