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Обвиняемый в убийстве пожилого знакомого тоболяк арестован

Происшествия, 17:37 10 апреля 2023

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обвиняемый в убийстве знакомого 37-летний житель Тобольска заключен под стражу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла вечером 28 марта в квартире дома в мкр. 8. По версии следствия, злоумышленник в ходе очередной ссоры со своим 61-летним знакомым не менее четырех раз ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, проведи допросы. Нож изъят.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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# следователи , убийство

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