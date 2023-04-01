Обвиняемый в убийстве пожилого знакомого тоболяк арестован

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обвиняемый в убийстве знакомого 37-летний житель Тобольска заключен под стражу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла вечером 28 марта в квартире дома в мкр. 8. По версии следствия, злоумышленник в ходе очередной ссоры со своим 61-летним знакомым не менее четырех раз ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, проведи допросы. Нож изъят.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.