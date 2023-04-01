Тюменский завод-изготовитель авиационной продукции предложит вакансии на ярмарке трудоустройства

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский электромеханический завод, на котором производят уникальную авиационную продукцию, предложит вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей" 14 апреля. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Это единственное предприятие России по производству авиационной продукции определенной номенклатуры. Среди их заказчиков — Минобороны России. ТЭМЗ также производит комплектующие для подводных лодок, космических ракетных комплексов. котельную автоматику, автомобильные электроподогреватели.

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в технопарке в Тюмени по адресу: ул. Республики, д. 142. Начало – в 11 часов.

Вакансии предприятия размещены на портале "Работа России".