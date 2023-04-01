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Кинологи Росгвардии со всей страны проходят подготовку в Тюмени

Общество, 10:16 12 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кинологи со всей страны вместе с четвероногими напарниками совершенствуют свои умения и навыки на учебном полигоне центра кинологической службы Уральского округа в Тюмени, сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области

Здесь проходят практические занятия по минно-розыскной и патрульной деятельности, в условиях, приближенных к реальным отрабатываются нормативы специальной, огневой, физической подготовки.

Кроме того, кинологи изучают военную топографию, инженерную подготовку, радиационно-химическую и биологическую защиту. Коллеги из разных регионов и подразделений делятся друг с другом опытом и отрабатывают различные ситуации.

Так, специалист-кинолог из Керчи занимается со своей семилетней подопечной Альфой. Вместе они работают на Крымском мосту, собака обучена на досмотр багажа, зданий, транспорта на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Через месяц кинологам и их четвероногим помощникам предстоит пройти итоговую аттестацию и сдать квалификационные экзамены. Им будут вручены свидетельства об окончании профессиональной подготовки, а также документы о сертификации служебных собак.

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# кинологи , Росгвардия по Тюменской области , собаки

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