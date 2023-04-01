Ишимский "Протеинсиб" готов экспортировать 11 тысяч тонн горохового изолята в год

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Более 11 тыс. тонн горохового изолята в год планирует экспортировать строящийся в Ишиме завод по глубокой переработке гороха. В России его потребление не превышает 1,5 тыс. тонн в год, поэтому значительную часть продукции "Протеинсиб" готов отправлять в другие страны.

Об этом сообщил генеральный директор ГК "Агрохолдинг "Юбилейный" Сергей Мамонтов во время пресс-конференции в Тюмени 12 апреля.

"Будем экспортировать изолят горохового белка торговой марки "Протеинсиб" на мировой рынок. Основные потребители – Европа и Северная Америка, которые вместо животного белка переходят на растительный", - рассказал он.

В мире перерабатывается 1 млн 200 тыс. тонн гороха в год. На новом заводе в Ишиме этот показатель составит 70 тыс. тонн, то есть 5-6 % от всего объема. Основные продукты производства: изолят горохового белка с чистотой 85 %, крахмал и клетчатка.

Изолят – высоко концентрированный белок, который имеет ряд незаменимых аминокислот. Он не вызывает аллергии. Потребители продукта – компании, занятые производством детского, спортивного питания. Он подходит для безглютеновой диеты.

Крахмал и клетчатка – сопутствующие продукты, заметил гендиректор агрохолдинга. Объем выпуска крахмала – 29 тыс. тонн в год, клетчатки – более 6 тыс. тонн.

"Гороховый нативный крахмал используется при производстве всех продуктов питания. Пищевая отрасль - это одно из направлений. Также он применяется в целлюлозно-бумажном производстве. Гороховая клетчатка – востребованная, необходима для здоровья человека, ее не хватает в мире. С ней тоже будем выходить на экспорт", - подчеркнул Мамонтов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства завода по глубокой переработке гороха разбит на два этапа. Первый уже реализуется - идет монтаж "банок" для хранения сырья, склад готовой продукции будет сдан через три месяца. На втором этапе закупят оборудование у основного поставщика из Китая.

"В 2026-2027 году должны закончить строительство завода, но, по ощущениям, завершим за ближайшие два-три года", - заверил Сергей Мамонтов.

Напомним, объем инвестиций в завод составит 6 млрд 700 млн рублей. 190 человек получат высокооплачиваемую работу. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева