  • 15 апреля 202315.04.2023суббота
  • USD81,5045
    EUR90,1637
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Казачьи забавы и борьба на опоясках пройдут на Красной горке в Тюмени

Общество, 14:38 15 апреля 2023

из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте

Народное гулянье "Казачья Красная Горка" пройдет на базе отдыха "Поле чудес" (СНТ "Поле чудес", ул. Северная, стр. 1) в Тюмени 30 апреля в 12 часов.

В программе праздника казачья вечерка "Дробанем", концерт творческого объединения "Иногда", выставка-ярмарка традиционных промыслов и ремесел Тюменской области, квартирник гусельной музыки, мастер-класс по казачьему пению, открытые тренировки по рубке и фланкировке шашкой, борьба на опоясках, казачьи забавы: метание ножей, стрельба из лука.

Вход на гуляние платный: дети до 16 лет - 300 рублей, взрослые - 500 рублей. Дети до трех лет - бесплатно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Красная горка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 15.04.202316 апреля - события дня
17:36 15.04.202350 фирм представят товары для охоты и рыбалки на специализированной выставке в Тюмени
17:04 15.04.2023Курсанты из Югры побывали у тюменских кинологов
16:51 15.04.2023Чем питаются тюменцы, узнают специалисты