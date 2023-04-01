Казачьи забавы и борьба на опоясках пройдут на Красной горке в Тюмени

| Фото: из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте

Народное гулянье "Казачья Красная Горка" пройдет на базе отдыха "Поле чудес" (СНТ "Поле чудес", ул. Северная, стр. 1) в Тюмени 30 апреля в 12 часов.

В программе праздника казачья вечерка "Дробанем", концерт творческого объединения "Иногда", выставка-ярмарка традиционных промыслов и ремесел Тюменской области, квартирник гусельной музыки, мастер-класс по казачьему пению, открытые тренировки по рубке и фланкировке шашкой, борьба на опоясках, казачьи забавы: метание ножей, стрельба из лука.

Вход на гуляние платный: дети до 16 лет - 300 рублей, взрослые - 500 рублей. Дети до трех лет - бесплатно.