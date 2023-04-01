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Два новых арт-объекта установят на площади Памяти в Тюмени к 9 Мая

Общество, 12:47 17 апреля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новый арт-объект "Аллея Бессмертного полка" и два стенда с описанием единиц боевой техники украсят площадь Памяти к празднованию 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это и другое праздничное оформление установят в Тюмени до 30 апреля.

Как и в 2022 году возле филармонии и железнодорожного вокзала появятся две селфи-рамки "Сквозь время. 1941-1945". На набережную вернут фотозону из пайеток с полигональной звездой "С Днем Победы", а на площади Борцов революции поставят конструкцию "9 Мая" и флаги.

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Зеркальные буквы "С Днем Победы!" появятся на площади 400-летия Тюмени. Здесь же расположится выполненная в аналогичном стиле конструкция со звездами и датами "1941-1945" и вращающиеся кубики "Тюмень – город трудовой доблести". Точно такие же с архивными фотографиями появятся возле мэрии.

Оформят к 9 Мая и скверы с парками. На входе в Загородный сад смонтируют звезду, через которую можно будет пройти. Красные флаги поставят в скверах Якова Неумоева, 65-летия Победы, Серебряные ключи, Семейном, Тружеников тыла и других. Их же установят на многих тюменских улицах.

Кроме этого, в городе установят конструкции с военной символикой, кронштейны и арт-объекты "Звезда", флагштоки и стелы, баннеры и плакаты, оформленные в стиле принятой концепции, панно для фасадов зданий, призмы и ордена. Портреты ветеранов войны с их биографиями украсят остановочные комплексы более чем на 30 адресах.

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Подробнее с концепцией оформления города к 9 Мая можно ознакомиться на сайте мэрии.

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# 9 мая , День Победы , праздничное оформление

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