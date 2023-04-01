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Тюмень может стать беговой столицей России

Спорт, 11:08 18 апреля 2023

Стальной характер | Фото: Стальной характер

Фестиваль бега "Стальной характер" в четвертый раз пройдет на набережной в Тюмени 4 июня. Как сообщают организаторы, в рамках масштабного бегового события состоится всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", где областной центр посоревнуется за звание "Беговая столица" России.

Победителя определяют по сопоставлению трех показателей: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников.

Любителей спорта и активного отдыха ждут яркие забеги с красками холи, трасса для малышей 500 м и взрослые дистанции протяженностью 1, 5, 10 и 21,1 км в рамках полумарафона. На финише каждый получит медаль.

Торжественное открытие и старт фестиваля пройдут в районе мультицентра "Контора пароходства". Участников и болельщиков ждет насыщенная программа, развлечения для юных атлетов и памятные призы. Подать заявку на участие в фестивале бега "Стальной характер" можно на сайте.

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# бег , марафон , набережная Туры , стальной характер

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