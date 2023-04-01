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Более 155 тыс. жителей Тюменской области прошли диспансеризацию с января по март 2023 года

Общество, 16:36 18 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

155 тыс. 279 человек прошли диспансеризацию и профилактический медосмотр за I квартал 2023 года. Активнее всего диспансеризацию проходят жители Тюмени, Викуловского, Абатского и Вагайского районов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Сотрудники медучреждений выявили у пациентов повышенное кровяное давление, ишемические болезни сердца, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Всего было выявлено 7 тыс. 765 болезней.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения, на втором - прочие заболевания, третье место — болезни органов пищеварения.

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# диспансеризация , медосмотр

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