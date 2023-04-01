Именные посылки отправят бойцам СВО из Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 пунктов приема именных посылок для бойцов СВО откроют в Тюменской области в рамках акции "Тепло родного дома" 24 апреля. Отправить посылки можно до 3 мая. Акцию в третий раз проводит ТРО партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Тюменской области, сообщает пресс-служба отделения.

Семь пунктов будут действовать в Тюмени, остальные – в муниципалитетах.

Количество отправителей увеличивается с каждым этапом акции, отметила руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"Мы видим, насколько это было востребовано, посылки ежедневно приносили в пункты сбора по всей области. Для родных и близких бойцов важно знать, что их весточка из дома будет обязательно доставлена адресату. Поэтому мы продолжаем эту работу", – подчеркнула она.

С учетом оперативной обстановки и логистических решений посылки в подразделения, сформированные в Тюменской области, будут доставлены в течение месяца после их отправки из Тюмени в зону СВО.

Адреса пунктов приема и перечень разрешенных вещей и продуктов можно узнать по телефону горячей линии 8(3452)49-51-97.

Добавим, ранее за время проведения акции было собрано и отправлено почти 3,5 тыс. посылок.