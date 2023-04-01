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Тюменцу предъявили обвинение в двойном убийстве

Происшествия, 17:47 20 апреля 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

22-летнему жителю Тюмени предъявлено обвинение в убийстве супружеской пары, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Тела погибших были обнаружены после пожара.

По версии следствия, 17 апреля тюменец выпивал в компании знакомых в бытовом вагончике. Между мужчинами произошла ссора. Гость убил приятеля и его супругу металлической трубой и скрылся.

Вскоре подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе допроса молодой человек вину признал и рассказал об обстоятельствах преступления.

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# следователи , убийство

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