Тюменцу предъявили обвинение в двойном убийстве
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
22-летнему жителю Тюмени предъявлено обвинение в убийстве супружеской пары, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Тела погибших были обнаружены после пожара.
По версии следствия, 17 апреля тюменец выпивал в компании знакомых в бытовом вагончике. Между мужчинами произошла ссора. Гость убил приятеля и его супругу металлической трубой и скрылся.
Вскоре подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе допроса молодой человек вину признал и рассказал об обстоятельствах преступления.