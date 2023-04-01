Тюменская штаб-квартира серебряного добровольчества — в числе лучших практик активного долголетия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная штаб-квартира серебряного добровольчества вошла в число 15 победителей третьего отбора лучших практик активного долголетия. Итоги подвели в Москве 19 апреля.

Жюри посчитало, что тюменский проект является успешным, который можно тиражировать в других регионах России. В Тюмени задумались над тем, как передать опыт в виде социальной франшизы в другие регионы. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" Ксения Шефер.

"Штаб-квартира серебряного добровольчества – это готовая модель волонтерского центра, который имеет филиалы в 25 муниципальных образованиях Тюменской области", — добавила она.

Организация волонтерской деятельности в штаб-квартире серебряного добровольчества осуществляется комплексно. Структура проекта градируется как по традиционным направлениям (социальное, профилактическое, событийное), так и в рамках оригинальных волонтерских проектов: "Бабушки особого назначения", "ГидыTMN55+", "Бабушкин воркаут", "Герань MEDIA", добровольческое ателье "Арт-изба".

Отметим, в Тюменской области насчитывается более восьми тысяч серебряных волонтеров. Пожилые люди занимаются разными направлениями, и каждый считает свое дело важным. Так, волонтер проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Ольга Лукошкова проводит экскурсии по Тюмени. По ее словам, экскурсоводы помогают людям, которые не могут оплатить просветительское мероприятие. Зачастую на экскурсии проекта приходит по 15-20 человек, в основном это пенсионеры.

"Я чувствую, что нужна другим. Желающих всегда много, слушают внимательно. Пенсионеры, наверное, самая благодарная аудитория, слышишь от них много добрых слов. Другие наши волонтеры работают с людьми с деменцией, с детьми, учат женщин делать макияж, делают их красивыми, третьи приобщают к спорту с помощью проекта "Бабушкин воркаут". Все, кого вы видите в штаб-квартире серебряного добровольчества, не любят сидеть на лавочке или дома у телевизора. Многие из них раньше работали на руководящих должностях, были организаторами праздников, событий", — рассказала Ольга Лукошкова.

В волонтерской мастерской "Арт-изба" активные женщины собираются трижды в неделю. Раньше работали по шесть часов, когда шили меховые рукавицы и стельки для участников СВО. Отправляли теплые вещи для детей и жителей Донбасса. Сейчас шьют игрушки, шоперы, вяжут вещи — готовятся к благотворительной ярмарке, которая пройдет 27-28 апреля. Вырученные от продажи изделий деньги направят на помощь нуждающимся.

Лидер волонтерской мастерской Раиса Калина в добровольческом движении уже восемь лет. В "Арт-избе" она занимается около года. "На пенсии не отдыхаем, идем сюда. Работаем здесь по четыре часа. Встречаемся для общения. Когда мы перестали работать, то оказались в вакууме. А пришли сюда — появилось столько друзей. Мы постоянно заняты, нам не дают сидеть на месте", — отметила она.

30 волонтеров — основной костяк, который занимается с подопечными отделения по профилактике возрастных изменений и психологической помощи регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Доброволец, тимлидер этого направления работы Валентина Батурина называет эти места детскими садами для взрослых. В Тюмени насчитывается три отделения, в каждом из которых находятся по 15-20 пожилых людей.

"Везде работают наши волонтеры. Каждый месяц составляем график. Кто-то проводит творческие мастер-классы, другие поют и танцуют. И мы получаем отдачу. Нельзя сказать, что здесь наши подопечные тяжелые, они иногда могут дать нам фору. Есть люди, которые отлично читают стихи, поют с нами. Мы всегда готовимся к встречам с ними", — поделилась Валентина Батурина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова, Александр Лабыкин