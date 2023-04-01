  • 23 апреля 202323.04.2023воскресенье
  • USD81,4863
    EUR89,3495
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор участвует во Всероссийском форуме национального единства в Ханты-Мансийске

Губернатор, 12:01 23 апреля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор 23 апреля работает в Ханты-Мансийске. Он принимает участие во Всероссийском форуме национального единства.

В программе Форума – проведение стратегических сессий, конкурсов, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов. Участие в мероприятии принимают делегации субъектов страны.

Форум проводится в целях повышения эффективности реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и Стратегии противодействия экстремизму РФ до 2025 года в регионах.

Форум работает по нескольким тематическим направлениям. Так, запланирована презентация лучших практик в сфере реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Участники обсудят совершенствование форм социально-культурной адаптации иностранных граждан, взаимодействие религиозных организаций с государством и обществом. Поговорят и о развитии лидерских компетенций у молодежи из числа коренных малочисленных народов и взаимодействии исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления и СМИ при освещении вопросов государственной национальной политики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алекснадр Моор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 23.04.2023Александр Моор предложил регионам подключиться к туристскому проекту для детей мобилизованных
12:01 23.04.2023Александр Моор участвует во Всероссийском форуме национального единства в Ханты-Мансийске
12:35 22.04.2023Александр Моор принял участие в субботнике на территории тюменской гимназии №49
09:41 22.04.2023Александр Моор поздравил геологов с 45-летием запуска Уренгойского месторождения