Александр Моор участвует во Всероссийском форуме национального единства в Ханты-Мансийске

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор 23 апреля работает в Ханты-Мансийске. Он принимает участие во Всероссийском форуме национального единства.

В программе Форума – проведение стратегических сессий, конкурсов, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов. Участие в мероприятии принимают делегации субъектов страны.

Форум проводится в целях повышения эффективности реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и Стратегии противодействия экстремизму РФ до 2025 года в регионах.

Форум работает по нескольким тематическим направлениям. Так, запланирована презентация лучших практик в сфере реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Участники обсудят совершенствование форм социально-культурной адаптации иностранных граждан, взаимодействие религиозных организаций с государством и обществом. Поговорят и о развитии лидерских компетенций у молодежи из числа коренных малочисленных народов и взаимодействии исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления и СМИ при освещении вопросов государственной национальной политики.