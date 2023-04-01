Иностранные студенты Тюменского медицинского университета станут героями подкастов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десять выпусков с историями иностранных студентов запишут авторы тюменского проекта "Подкаст с иностранцем". На реализацию проекта по итогам первой волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея" выделили 60 тыс. рублей.

Проект нацелен на улучшение разговорного русского языка у иностранных студентов Тюменского медицинского университета. Перед записью подкаста спикеру помогут подготовить речь.

"Для участия нам необходимы ребята, имеющие определенный уровень знаний по русскому языку — А2. Они должны понимать речь и спокойно отвечать на вопросы. Первостепенная цель — помочь ребятам говорить правильно, уметь формулировать свои мысли. Вторая задача заключается в повышении осведомленности ребят в культуре, медицине", — поделилась автор проекта "Подкаст с иностранцем" Лидия Вальгамова.

Лидия Вальгамова и ее напарница Карина Чорба входят в состав русского разговорного клуба, действующего в Тюменском медицинском университете. Этот клуб — часть международного сообщества, которое занимается проведением различных меропритий для иностранных студентов.

"Наш русский разговорный клуб посещают ребята, которые хотят научиться говорить по-русски. По субботам проводим различные мероприятия, чтобы помочь ребятам лучше говорить. Они слушают нас, говорят с нами, мы общаемся, веселимся, играем, помогаем адаптироваться в новой для них стране", — добавила Лидия Вальгамова.

Прием заявок на участие в проекте запустят летом либо ближе к сентябрю. Полученные по итогам первой волны конкурса "Моя идея" средства потратят на монтаж подкаста, подарки гостям и мерчи участникам команды. Запись будет вестись в студии университета, затем аудиофайлы передадут в работу специалистам по этому профилю.

Не исключено, что в будущем проект "Подкаст с иностранцем" будет масштабироваться и в него начнут вовлекать иностранных студентов из других вузов.

Напомним, по итогам первой волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея" поддержку получили авторы 13 проектов. На реализацию идей им выделили от 25 тыс. до 100 тыс. рублей.

Инна Пахомова