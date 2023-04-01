Александр Моор принял участие в акции "Прогулка со Знанием"

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием". Он побыл в роли экскурсовода у группы из 20 школьников.

"Вспомнили легендарных руководителей Тюменской области: Бориса Щербину и Геннадия Богомякова. Показал здание правительства изнутри. Заглянули в мой рабочий кабинет. Ребята даже успели посидеть в кресле губернатора", – написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

Об истории первого русского города за Уралом глава региона рассказал уже в экскурсионном автобусе и у памятного камня на месте основания Тюмени.

"Школьников сейчас интересует вопрос выбора будущей профессии – обсудили вместе, поделился своими советами. Получилась интересная и познавательная встреча", – заключил губернатор.