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Александр Моор принял участие в акции "Прогулка со Знанием"

Губернатор, 18:38 24 апреля 2023

скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием". Он побыл в роли экскурсовода у группы из 20 школьников.

"Вспомнили легендарных руководителей Тюменской области: Бориса Щербину и Геннадия Богомякова. Показал здание правительства изнутри. Заглянули в мой рабочий кабинет. Ребята даже успели посидеть в кресле губернатора", – написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

Об истории первого русского города за Уралом глава региона рассказал уже в экскурсионном автобусе и у памятного камня на месте основания Тюмени.

"Школьников сейчас интересует вопрос выбора будущей профессии – обсудили вместе, поделился своими советами. Получилась интересная и познавательная встреча", – заключил губернатор.

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# акция , Александр Моор

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