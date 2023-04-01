Тюменский биолог обнаружила у летучих мышей три новых вида клещей-паразитов

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Три новых вида паразитических гамазовых клещей обнаружены при изучении летучих мышей, обитающих в Сибири и Монголии. Они являются переносчиками ряда опасных природно-очаговых инфекций. Их описанием занимается кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова, сообщает пресс-служба вуза.

По словам ученого, до сих пор считалось, что фаунистический состав гамазовых клещей, ассоциированных с рукокрылыми, в России неплохо изучен.

"Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума. Однако утверждать, что паразиты, обнаруженные у летучих мышей, столь же опасны для человека, пока рано. Но это необходимо иметь ввиду", - отметила она.

Планируется провести молекулярно-генетический анализ клещей и определить степень их родства с описанными ранее видами. Это даст возможность получить более подробные данные о расселении летучих мышей по территории Азии, позволит делать выводы о распространении ассоциированных с ними инфекций.