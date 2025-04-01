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Международный чемпионат "РобоКап" впервые проходит в Тюмени

Общество, 13:42 16 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отборочный тур на чемпионат "РобоКап" впервые стартовал на базе Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий 16 апреля. Он проходит в рамках регионального этапа международного фестиваля по робототехнике "РобоФинист".

В течение двух дней свое мастерство в двух турнирах покажут 297 школьников из Челябинской, Омской, Курганской, Тюменской областей и ХМАО-Югры.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"РобоКапу" присвоен международный статус. Традиционно его организатором является Южная Корея. Мы у себя в Тюмени проводим состязание с разрешения наших партнеров - Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники. Пока из восьми направлений сделали у себя два – RoboCupJunior Rescue Line и RoboCupJunior onStage. Это полевые соревнования и шоу роботов", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования Тюменской области Лариса Литус.

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Участникам "РобоФиниста" подготовили 15 направлений. Среди них "Интеллектуальное сумо 15×15", "Ралли по коридору", "Футбол управляемых роботов 4х4", "Микро-сумо 5×5", "Гонки балансирующих роботов" и другие. Ежегодно задания усложняются, меняются задачи на площадках, траектории движения, препятствия и линии для роботов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Чтобы победить, например, в "Сумо 10×10", робот должен поместиться в кубик и весить не более 500 грамм, в "5×5" - не более 100 грамм. Конечно, надо еще прописать программы, встроить датчики, соблюсти другие правила. Но знаете, здесь важна заинтересованность. В этих категориях участвуют младшеклассники, поэтому мы, в первую очередь, хотим, чтобы их глаза загорелись, чтобы они полюбили робототехнику", - заметил судья категорий "Микро-сумо 5×5" и "Мини-сумо 10×10" Владимир Малов.

Ученица восьмого класса Нижнетавдинской школы Елизавета Скутина участвует в "РобоФинисте" второй год. В этот раз она выбрала направления "Марафон шагающих роботов" и "Большое путешествие: старшая категория".

"Меня всегда привлекали шагающие работы, они для меня очень забавные. К соревнованиям подготовка длилась не так долго. Ранее я уже собирала такие устройства, так что села за робота вчера вечером и к полуночи он был готов. Посмотрим, как покажет себя", - поделилась школьница.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Итоги подведут 17 апреля в 16 часов. Абсолютным победителям, набравшим больше всех очков, вручат кубки. "Если наши гости из других регионов выигрывают чемпионаты, то Тюменской области выделяется дополнительная квота, чтобы наши дети тоже смогли поехать на финалы", - подчеркнула Лариса Литус.

Отметим, что помимо соревновательной программы конкурсанты могут поучаствовать в квестах, игротеках, мастер-классах и профессиональных пробах от колледжа.

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Виктория Макарова

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# робототехника , соревнования , школьники

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