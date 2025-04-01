В Тюмени стартовал второй этап фестиваля молодежных экосообществ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 молодых экоактивистов Тюменской области собрались на двухдневный "Фестиваль молодежных экологических сообществ" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 15 апреля. Для студентов подготовили насыщенную программу с мастер-классами, квестами и выездом в лес.

По словам соорганизатора фестиваля Надежды Тополовой, главная цель – собрать активные экосообщества региона для обмена практиками.

"Ребята смогут проявить себя, вдохновиться примерами сверстников и в дальнейшем внедрить понравившиеся кейсы на местах. Первый этап фестиваля, который прошел в сентябре, показал, что студентов надо раскачивать, помогать и вдохновлять", - пояснила она.

Для этого члены региональной общественной организации "Центр развития внутреннего мира человека" в феврале и марте 2025 года провели экоуроки в колледжах, техникумах и вузах Тюмени, Тобольска и с. Ярково.

Вторую часть фестиваля организаторы посвятили выявлению заинтересованных в вопросах экологии студентов и мотивации их на создание новых экосообществ там, где их еще нет. Это и станет итогом проекта, который был поддержан на конкурсе грантов губернатора Тюменской области.

В первый день фестиваля ребят познакомятся с разными видами экодеятельности, они пройдут игры на знакомство и сплочение, представят свои экосообщества. Также активистов ждет квест из восьми этапов, где они подробнее познакомятся, к примеру, с зооволонтерством, озеленением и посадкой лесов, лесотерапией.

Второй день фестиваля участники проведут на свежем воздухе – в экоцентре "Лесной дом". Это участок леса, который принадлежит Центру.

"Там у ребят через прямой контакт с природой пройдет погружение в тему экологии. Чтобы захотеть заботиться, нужно знать, какую важную роль играет лес не только в жизни отдельно взятого человека, но и всей планеты", - подчеркнула Надежда Тополова.

На открытии ребят приветствовала руководитель центра "Живая планета" Вера Пахомчик. "Хочу чтобы на этом фестивале вы делились радостью узнавания нового в себе и окружающем мире. Будьте сопричастны, откройте свое предназначение, свой дар", - призвала она.

Организаторы добавили, что проект поможет экоактивистам определить цель своего движения, специализацию, уникальность, инновационность. Ребятам расскажут, как можно создать свое экосообщество и куда они могут обратиться за поддержкой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина